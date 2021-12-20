Мінфін заявляє про стабілізацію економіки до кінця року

12:47 21 липень Київ, Україна

Зростання промислового виробництва, а також економічне відродження України варто очікувати до кінця року. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що вже з червня експерти відзначають стабілізацію деяких показників.

"Є всі підстави вважати, що у нас буде більш оптимістичне падіння, якщо можна так сказати, ніж у МВФ. По-перше, за останньою інформацією, ще в червні почалося відновлення промислового виробництва та економічної активності. Про це свідчить як реєстрація нових ФОП, так і споживання електричної енергії. Ці індикатори дають всі підстави вважати, що ми гідно пройшли найгострішу стадію кризи, і економіка поступово відновлюватиметься ", - вважає Марченко.

За його словами, сальдо зовнішньої торгівлі товарів і послуг вирівнюється, курсова динаміка стабільна і є всі підстави вважати, що червневі показники виконання Держбюджету будуть набагато краще показників березня-травня.

"Ми зафіксували для себе на 1 травня мінус 44 мільярди гривень по загальному фонду. Це цифра, на яку я орієнтуюся, - розповів Марченко. - Щоб її зменшити, нам потрібно перевиконання в середньому на 6 мільярдів гривень щомісяця. В кінці травня ми вийшли в нуль, в червні - заробили плюс 6 мільярдів, і є очікування, що в липні також буде перевиконання. Серпня може бути не таким оптимістичним, але відповідна задача перед податковими і митними органами стоїть ".