Мінфін минулого місяця виділив 4 мільярди гривень на соціальні виплати

У червні Міністерство фінансів виділило 4 мільярди гривень на соціальні виплати із державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Протягом березня-червня міністерство надіслало на соцвиплати 153,5 млрд грн.
Зазначається, що на виплату державної соціальної допомоги, у тому числі сім'ям з дітьми, було направлено 21,2 млрд грн, з них у червні – 5,3 млрд грн.
Для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було направлено 18,1 млрд грн, з них у червні – 9,1 млрд грн.
Також міністерство надіслало кошти держбюджету на:
Протягом березня-червня міністерство надіслало на соцвиплати 153,5 млрд грн.
Зазначається, що на виплату державної соціальної допомоги, у тому числі сім'ям з дітьми, було направлено 21,2 млрд грн, з них у червні – 5,3 млрд грн.
Для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було направлено 18,1 млрд грн, з них у червні – 9,1 млрд грн.
Також міністерство надіслало кошти держбюджету на:
- надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 млрд, у червні – 0,8 млрд грн;
- Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат та підвищення до пенсій – 68,5 млрд грн, у червні – 20,9 млрд грн;
- на допомогу застрахованим особам у зв'язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у рамках "єПідтримки" – 30,4 млрд грн, у червні – 5,9 млрд гривень.
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