Мінфін минулого місяця виділив 4 мільярди гривень на соціальні виплати

16:36 26 липня Київ, Україна

У червні Міністерство фінансів виділило 4 мільярди гривень на соціальні виплати із державного бюджету.

 
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Протягом березня-червня міністерство надіслало на соцвиплати 153,5 млрд грн.

Зазначається, що на виплату державної соціальної допомоги, у тому числі сім'ям з дітьми, було направлено 21,2 млрд грн, з них у червні – 5,3 млрд грн.

Для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було направлено 18,1 млрд грн, з них у червні – 9,1 млрд грн.

Також міністерство надіслало кошти держбюджету на:
  • надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 млрд, у червні – 0,8 млрд грн;
  • Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат та підвищення до пенсій – 68,5 млрд грн, у червні – 20,9 млрд грн;
  • на допомогу застрахованим особам у зв'язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій у рамках "єПідтримки" – 30,4 млрд грн, у червні – 5,9 млрд гривень.
 
"Незважаючи на військовий стан, ми продовжуємо забезпечувати своєчасні виплати пенсій, доплат, надбавок та допомоги. Адже завдання уряду загалом та Мінфіну, зокрема, полягає в тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни та наближали нашу перемогу над окупантом", – зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов.