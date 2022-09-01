Мінфін минулого місяця виділив 4 мільярди гривень на соціальні виплати

"Незважаючи на військовий стан, ми продовжуємо забезпечувати своєчасні виплати пенсій, доплат, надбавок та допомоги. Адже завдання уряду загалом та Мінфіну, зокрема, полягає в тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни та наближали нашу перемогу над окупантом", – зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов.