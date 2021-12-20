Мінфін виділить гроші на підтримку українського Національного фонду досліджень

09:46 14 грудень Київ, Україна

У Міністерстві фінансів повідомили, що у 2022 році кошти, передбачені Державним бюджетом України на наукову та науково-дослідну діяльність, збільшено на 2,1 мільярда гривень або на 17,2% порівняно з попереднім роком.



За словами заступника міністра фінансів, у державному бюджеті 2022 року закладено суму коштів на забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України, а також надання грантової підтримки у розмірі 834 мільйонів гривень, що відповідає 7,6% від загального розміру фінансової підтримки наукового флоту.



Зокрема, на фінансування науково-дослідної діяльності з океанського відновлення флоту Прапора України виділено 331 мільйон гривень. Ця сума коштів також передбачає витрати на вдосконалення логістики антарктичних експедицій, у тому числі і зміцнення позиції країни та посилення її членства у Системі Договору про Антарктику (міжнародна організація). Ще 567 мільйонів гривень буде направлено на проведення досліджень у сфері науки.



Окремо Держбюджет-2022 передбачає витрати (190 мільйонів гривень) на розвиток інфраструктури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, згідно з президентською ініціативою.