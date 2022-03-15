Мінфін України: втрати від війни можуть сягнути 500 млрд доларів

15:31 15 березня Київ, Україна

Втрати України від війни, за однією з попередніх оцінок, можуть становити 500 мільярдів доларів. На цьому наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.



Негативні наслідки війни будуть колосальними. На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. <…> Багато логістичних ланцюжків розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 мільярдів доларів. Точно можна буде порахувати лише після війни.



Нагадаємо, за даними української версії Forbes, після початку війни найбагатші українські бізнесмени втратили близько 15 мільярдів доларів. Найбільші втрати у Ріната Ахметова — оцінка його статків знизилася з 13,7 до 4,2 мільярда доларів.