Мінфін США заборонив росії виплачувати держборг із заморожених рахунків в американських банках

14:38 05 квітня Київ, Україна

Міністерство фінансів США ухвалило рішення заблокувати виплати за держборгом росії із російських рахунків в американських банках, заморожених у рамках санкцій, повідомляє Reuters.



Раніше кошти з рахунків російської держави в американських фінансових інститутах, незважаючи на санкції, можна було спрямовувати на виплати за держборгом. Проте 4 квітня Мінфін США вирішив унеможливити цю функцію, щоб ще більше посилити тиск на росію, пише Reuters.



4 квітня росія мала провести виплати за облігаціями на 552,4 мільйона і 84 мільйони доларів. Тепер владі рф потрібно ухвалити рішення, чи використовувати валютні резерви, до яких у них залишився доступ, для виплат за держборгом, витратити їх на інші цілі або оголосити дефолт, заявили в Мінфіні США.



Російська сторона поки що ніяк не прокоментувала рішення Мінфіну США і не повідомила про те, чи проведено платіж за держборгом вчасно.