Мінфін США заборонив інвесторам купувати російські папери на вторинному ринку

12:32 08 червня Київ, Україна

Мінфін США посилив санкції, тепер американські інвестори не зможуть купувати російські цінні папери, включаючи держоблігації, не тільки на первинному ринку, а й на вторинному.



Оновлена інформація про заборонені дії з'явилася у відповідях на запитання Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC), які часто ставляться. Нові правила на торгах поставили деяких інвесторів у глухий кут, змусивши їх консультуватися з юристами, пишуть The Wall Street Journal і Bloomberg з посиланням на учасників ринку.



Досі американські санкції забороняли особам із США покупку нових облігацій російських емітентів. За новими правилами, їм забороняється придбання як нових, так і боргових цінних паперів і акцій, випущених емітентом у російській федерації.



Хоча ліквідність на ринках російських акцій та облігацій, що обертаються за кордоном, фактично випарувалася, деякі інвестори все ж таки купували знецінені російські держбонди, роблячи ставку на відновлення їхньої ціни у разі припинення військових дій між росією та Україною. Однак після оновлення заборони OFAC, як розповів WSJ Едвард Аль-Хусайні, аналітик Columbia Threadneedle Investments, вісім лондонських трейдерів облігаціями припинили будь-які операції з російськими паперами.



"Заява [Мінфіну США] дуже чітка. Наразі ніхто не готовий шукати будь-який простір для інтерпретацій", - сказав Едвард Аль-Хусайні Bloomberg.



Відсутність інвестицій призводить до занепаду економіки росії, як наслідок це викликає урізання бюджету забезпечення елементарних сфер життєдіяльності.