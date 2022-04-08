Мінфін рф вперше перерахував виплати по євробондах у рублях. Тепер росії може загрожувати дефолт

14:59 06 квітня Київ, Україна

Мінфін росії провів у рублях виплату за євробондами «росія-2022» та «росія-2042» на 649,2 мільйона доларів після відмови іноземного банку-агента виконати доручення в іноземній валюті.

Про це повідомляє пресслужба відомства.



Міністерство перерахувало виплати до Національного розрахункового депозитарію в рублях за офіційним курсом банку росії на 4 квітня "через недружні дії Мінфіну США". Кошти, які належить власникам облігацій з "недружніх" країн, було зараховано на рахунки типу С.



У результаті Мінфін вважав, що "виконав" свої зобов'язання щодо облігацій «росія-2022» та «росія-2042» у повному обсязі. Проте здебільшого іноземні кредитори не визнають російську валюту погашенням валютного боргу. Те, що росія не зуміла розплатитися за євробонди доларами, може означати У результаті Мінфін вважав, що "виконав" свої зобов'язання щодо облігацій «росія-2022» та «росія-2042» у повному обсязі. Проте здебільшого іноземні кредитори не визнають російську валюту погашенням валютного боргу. Те, що росія не зуміла розплатитися за євробонди доларами, може означати дефолт

Росія може розглянути можливість дозволити іноземним власникам її єврооблігацій конвертувати рублеві платежі в іноземні валюти після відновлення доступу росії до її валютних рахунків. Але поки росія продовжує тероризувати Україну, ніхто не збирається відновлювати її доступ до валюти.