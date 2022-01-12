Мінфін розробив єдину аналітичну платформу

11:55 10 вересень Київ, Україна

Електронна система обліку даних нарешті реалізована Міністерством фінансів України. В єдиному реєстрі зібрані такі дані як соціальні виплати, пільги, субсидії, пенсія - все зібрано в одному місці.

Архітектура інформаційно-аналітичної платформи, побудованої на базі сучасних технологій, може забезпечити одночасну обробку 3,5 тис. запитів на перевірку інформації, дозволяє використовувати дане програмне рішення державними органами при призначенні виплат і значно скорочувати час, необхідний для прийняття рішень про виплати.

За даними Мінфіну, персональні дані в інформаційно-аналітичній платформі надійно захищені від зовнішнього втручання. При цьому обробка інформації здійснюється в автоматизованому режимі засобами платформи без людського втручання.

Мінфін також розробив механізм надання доступу до платформи органів, які здійснюють державні виплати. На думку фахівців міністерства, такий механізм забезпечить якісну взаємодію та обмін інформацією між різними органами влади.

Проведення превентивної верифікації також сприятиме ефективному та цільовому використанню бюджетних коштів, оскільки правдивість відомостей, що впливають на визначення права та розмір державної допомоги, буде перевірятися в режимі реального часу на етапі призначення виплат.