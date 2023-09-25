Мінфін залучив 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Британії

17:24 25 вересня Київ, Україна

Україна 25 вересня одержала 100 мільйонів доларів від Світового банку під гарантію Великобританії, повідомили УНН у прес-службі Міністерства фінансів.



У відомстві пояснили, що ці кошти є частиною п'ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.



Як зазначили у Мінфіні, кошти будуть направлені на часткову компенсацію видатків Державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.



Міністр фінансів Сергій Марченко висловив подяку британському уряду та команді Світового банку за "конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на невідкладні бюджетні потреби України".

"Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - додав чиновник.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великобританії з лютого 2022 становить 1,6 мільярда доларів, підсумували в Мінфіні.