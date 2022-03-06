Мінфін планує підвищення мінімалки

Підвищення мінімальної оплати праці - те, до чого прагне український уряд протягом поточного року. Міністерство фінансів розробляє стратегію щодо збільшення фінансування. Про це розповіла пресслужба відомства.

У Міністерстві фінансів зробили прорахунки з приводу збільшення мінімальної зарплати до 8000 гривень. Станом на зараз українцям обіцяють, що таке підвищення відбудеться до 2024 року. При цьому в 2021 році очікувати підвищення більше, ніж це було заплановано, не варто.

Таку інформацію міністерство надало в звіті, який подається щорічно. Зокрема, у звіті йдеться, що мінімалка в 6500 гривень навряд чи з'явиться в цьому році навіть попри обіцянки уряду, які давалися раніше. Можливо, вдасться збільшити нинішній показник в грудні, але це залежить від багатьох інших показників.