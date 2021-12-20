Мінфін відзвітував про витрату коштів з Фонду боротьби з COVID-19

Перший заступник міністра фінансів надав публічний звіт про виконання Державного бюджету України 2020 року. Серед інших пунктів - розподіл коштів з Фонду боротьби з COVID-19. Згідно з цифрами, в Україні з 78 млрд грн за 2020 рік було використано 67 млрд грн.

"Приблизно 16 млрд грн пішли на фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту громадян. 352 тис. українців отримали допомогу або страхові виплати у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, майже 370 тис. працівників отримали матеріальну допомогу по частковому безробіттю на період дії карантину, 87 тис. фізичних осіб - підприємців отримали допомогу на дітей. Все це - пряма підтримка від держави в період карантину, безпосередньо надійшла до бюджетів домогосподарств", - підкреслив Денис Улютін.

Крім того, на охорону здоров'я з Фонду, за словами Улютіна, витратили майже 20 млрд грн. Гроші пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, забезпечення лікарень киснем, реконструкцію приймальних відділень, закупівлю засобів індивідуального захисту, а також на доплати медичним працівникам.

Приблизно 4,5 млрд грн додатково надали правоохоронним органам - на забезпечення безпеки в умовах карантину. Левову частку цих коштів витратили на доплати правоохоронцям, які безпосередньо контактують з людьми, зокрема, патрулюють вулиці міст і сіл.

"Близько 26 млрд грн направлено на стимулювання економіки. Йдеться, серед іншого, і про підтримку закладів культури, туризму, креативних індустрій", - додав Улютін.

Перший заступник міністра також повідомив, що за домовленістю з МВФ до травня завершиться аудит витрачання коштів з Фонду боротьби з COVID-19. І пообіцяв, що результати перевірки відразу ж оприлюднять, нічого не приховуючи ні від міжнародних партнерів України, ні від співвітчизників.