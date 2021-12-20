Мінфін відзвітував про витрату коштів з Фонду боротьби з COVID-19

Перший заступник міністра фінансів надав публічний звіт про виконання Державного бюджету України 2020 року. Серед інших пунктів - розподіл коштів з Фонду боротьби з COVID-19. Згідно з цифрами, в Україні з 78 млрд грн за 2020 рік було використано 67 млрд грн.
Крім того, на охорону здоров'я з Фонду, за словами Улютіна, витратили майже 20 млрд грн. Гроші пішли на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, забезпечення лікарень киснем, реконструкцію приймальних відділень, закупівлю засобів індивідуального захисту, а також на доплати медичним працівникам.
Приблизно 4,5 млрд грн додатково надали правоохоронним органам - на забезпечення безпеки в умовах карантину. Левову частку цих коштів витратили на доплати правоохоронцям, які безпосередньо контактують з людьми, зокрема, патрулюють вулиці міст і сіл.
Перший заступник міністра також повідомив, що за домовленістю з МВФ до травня завершиться аудит витрачання коштів з Фонду боротьби з COVID-19. І пообіцяв, що результати перевірки відразу ж оприлюднять, нічого не приховуючи ні від міжнародних партнерів України, ні від співвітчизників.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі