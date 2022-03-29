Мінфін опублікував звіт про стан державного бюджету - подробиці

Сьогодні на сайті Міністерства фінансів України з'явилася інформація про стан українського бюджету. Згідно зі звітом, Мінфін залучив до бюджету 257,8 млрд грн позик за перші пів року поточного року. При цьому зафіксовано, що загальний дохід склав 506 млрд гривень. Значить, майже половина їх - позики.

Від розміщення ОВДП до бюджету залучено 211,4 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 59,7 млрд грн (1,7 млрд доларів і 409 млн євро). Із зовнішніх джерел залучено 46,4 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за січень-червень склали 231 млрд грн (100% плану), платежі з обслуговування - 74 млрд грн (94,5% плану). В цілому до загального фонду держбюджету за пів року надійшло 505,9 млрд гривень або 104,9% від розпису звітного періоду.

Дефіцит загального фонду держбюджету в червні зріс до 18,5 млрд грн, а з початку року - до 49,8 млрд грн.