Мінфін опублікував звіт глави відомства про виконання державного бюджета за 2020 рік

Міністр фінансів України надав на розгляд Верховній Раді звіт про виконання плану з державного бюджету за 2020 рік. Пресслужба відомства висвітлила цю подію на сайті міністерства. Згідно з даними в звіті розказано про наступні пункти:
- зниження рівня дефіциту державного бюджету (факт - 5,2% ВВП при плані 7,5% ВВП);
- перевиконання доходів держбюджету (фактично надійшло 1076 млрд грн при затверджених законом обсягах в сумі 1022 млрд грн, або 5,3% більше планового);
- всі пріоритетні витрати були профінансовані своєчасно і в повному обсязі;
- підписано Програму співробітництва з МВФ, в рамках якої Україна вже отримала перший транш на суму 2,1 млрд доларів США;
- було отримано 2 транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,1 млрд євро;
- розпочато реформу митниці і податкової;
- в рамках COVID-ного фонду було профінансовано видатки на суму 78,4 млрд гривень.
«Для мене, як для міністра фінансів, ключовим завданням на 2020 рік були зміцнення фіскального каркаса і пошук ресурсу на боротьбу з пандемією і її наслідками», - підкреслив Сергій Марченко.
Головними пріоритетами в 2020 році були:
- забезпечення ефективного функціонування податкової та митної служб, виконання ними планових показників надходжень;
- латання "фінансових дір», які утворилися за перші 4 місяці, і забезпечення стабільних надходжень для фінансування пріоритетних витрат, боротьби з пандемією, підтримки людей і бізнесу;
- налагодження та поглиблення співробітництва з МВФ та іншими міжнародними партнерами.
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