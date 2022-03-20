Мінфін опублікував звіт глави відомства про виконання державного бюджета за 2020 рік

17:00 21 червня Київ, Україна

Міністр фінансів України надав на розгляд Верховній Раді звіт про виконання плану з державного бюджету за 2020 рік. Пресслужба відомства висвітлила цю подію на сайті міністерства. Згідно з даними в звіті розказано про наступні пункти:

зниження рівня дефіциту державного бюджету (факт - 5,2% ВВП при плані 7,5% ВВП);

перевиконання доходів держбюджету (фактично надійшло 1076 млрд грн при затверджених законом обсягах в сумі 1022 млрд грн, або 5,3% більше планового);

всі пріоритетні витрати були профінансовані своєчасно і в повному обсязі;

підписано Програму співробітництва з МВФ, в рамках якої Україна вже отримала перший транш на суму 2,1 млрд доларів США;

було отримано 2 транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,1 млрд євро;

розпочато реформу митниці і податкової;

в рамках COVID-ного фонду було профінансовано видатки на суму 78,4 млрд гривень.

«Для мене, як для міністра фінансів, ключовим завданням на 2020 рік були зміцнення фіскального каркаса і пошук ресурсу на боротьбу з пандемією і її наслідками», - підкреслив Сергій Марченко.

Головними пріоритетами в 2020 році були: