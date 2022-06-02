Мінфін опублікував курс валют за 2 червня

18:40 02 червня Київ, Україна

Курс гривні 2 червня в середньому залишився на рівні 35-35,9 грн за долар, при цьому спред між курсом купівлі та продажу дещо скоротився.



Про це повідомив Мінфін на своєму офіційному сайті.



Так, 2 червня середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США 35-35,9 грн (курс на 1 червня – 35-36 грн);

Євро – 37-38,3 грн (курс на 1 червня –37-38,4 грн).



У розрізі банків ПриватБанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,85 грн, Ощадбанк – 34,9-35,8 грн, Укрексімбанк – 34,5-35,65 грн, Райффайзен – 35,5-36,5 грн.



За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку перервали п'ять днів зростання поспіль. До 17:00 вони становили 35,41 – 35,78 грн за долар, хоча на день раніше закрилися позначкою 34,05 – 35,52 грн.