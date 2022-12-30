Мінфін опублікував курс валют на 30 грудня

12:10 30 грудня Київ, Україна

Станом на 30 грудня курси долара та євро продовжили зростати на "чорному ринку" та в касах банків.



Про це повідомляє сайт Мінфіну.



До 10:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,53 – 40,88 грн, а у четвер, 29 грудня, коливався на рівні 40,43 – 40,83 грн.



За "чорним" курсом гривні до євро, у цей самий час курс становив 42,38 – 42,70 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,29 – 42,69 грн.



Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США – 40,2 – 40,795 грн (курс на 29 грудня – 40,075 – 40,60 грн);

Євро – 42,0 – 42,75 грн (курс на 29 грудня – 41,775 – 42,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

ПриватБанк – 40,0 – 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,12 – 40,88 грн;

Укрексімбанк – 40,4 – 40,9 грн;

Райффайзен – 40,2 – 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у ПриватБанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.