Мінфін звинуватив МОЗ України в неефективному використанні бюджетних коштів

Міністерство фінансів зробило акцент на тому, що Міністерство охорони здоров'я України нерентабельно використовує виділені державою кошти. Про це свідчить залишок коштів на рахунках медустанов. Згідно зі звітом, на рахунках 2431 установи охорони здоров'я було 17,7 мільярда гривень бюджетних коштів. Це на 800 тисяч гривень більше, ніж фіксувалося на початку року.

Більше половини цієї суми, а саме 8,9 мільярда гривень накопичили на своїх рахунках 129 закладів. Ці кошти могли використовувати на закупівлю обладнання, ліків або підняття зарплат медичним працівникам.

«Ті, хто надає медичні послуги, продовжують накопичувати кошти на рахунках. Ці кошти могли б бути спрямовані як на оновлення матеріально-технічної бази установ, так і на підвищення рівня оплати праці медичних працівників», - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

При цьому він додав, що є також і позитивні зрушення. Так, наприклад, окремі центри екстреної медичної допомоги направляють накопичені залишки на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги.

У Мінфіні нагадали, що відомство постійно отримує запити про збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров'я. У той самий час накопичення коштів на рахунках установ охорони здоров'я і їхнє збільшення свідчать про неефективність використання наявних ресурсів.

Єрмоличев нагадав, що міністр фінансів Сергій Марченко та колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше неодноразово конфліктували. Степанов вимагав збільшення витрат на медицину в держбюджеті, а Марченко звертав увагу на те, що заклади охорони здоров'я не використовують всі передбачені їм засоби.