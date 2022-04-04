Мінфін незадоволений позовами суддів, які вимагають фінансового відшкодування втрат під час карантину

Карантинні обмеження 2020 року підкосили бюджет багатьох українських сімей. Однак заяву суддів про те, що уряд повинен відшкодувати їм збитки, Міністерство фінансів прийняло з критикою. Мінфін висловив свою думку про суддівські позови, які потребують грошової компенсації за квітень-серпень 2020 року.

«В умовах пандемії, враховуючи дефіцит коштів, Кабінет Міністрів в 2020 році запропонував обмежити розмір заробітної плати для держслужбовців і суддів. Верховна Рада це підтримала. Комітет Верховної Ради з питань правової політики тоді теж погодив таку пропозицію. Тобто, коли закон був прийнятий, то обмеження діяло, а тепер, виходить, можна все взяти і відсудити назад», - заявили представники Мінфіну на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади.

Окремої критики зазнала відповідна судова практика адміністративних судів, які задовольняють «карантинні позови» суддів.

«Жоден державний службовець не пішов до суду, щоб відшкодувати собі утримані кошти. Це зробили тільки судді. При цьому чомусь судді трактують закони тільки на свою користь», - поскаржилися в Мінфіні.

У Конституції є стаття 95, яка передбачає, що тільки законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їхній розмір і цільове спрямування. До того ж, згідно з цією статтею, держава прагне до збалансованості бюджету.

«Звичайний громадянин судовою практикою в цьому випадку скористатися не зможе, а ось судді швидко нею користуються. Пенсійний фонд, наприклад, навіть при наявності судового рішення, нічого громадянам не виплачує», - додали в міністерстві.

У квітні-серпні 2020 року розмір суддівської винагороди був обмежений через дію карантинних обмежень 10 МЗП (47 200 грн).