Мінфін не знає, як залучити додаткове фінансування

Глава Міністерства фінансів України заявив про складнощі відомства по залученню фінансів. Гроші необхідні для того, щоб приховати дефіцит коштів в державному бюджеті.

За словами чиновника, труднощі обумовлені затримкою у співпраці з Міжнародним валютним фондом, з яким раніше Україна домовлялася про видачу додаткового грошового траншу до кінця 2020 року. Однак тоді це так і не здійснилося.

Також однією з причин є низький попит на облігації внутрішньої державної позики або ж так звані ОВДП. Крім цього, міністр публічно визнав залежність України від поведінки зовнішніх кредиторів.

«Нам би хотілося мати більш довгострокові інструменти для інвестування, щоб бути менш залежними від зовнішніх кредитів. Тому що зараз ми, як Мінфін, дуже залежні від зовнішніх кредитних ресурсів», - заявив він.

Нагадаємо, що 8 грудня Мінфін (Міністерство фінансів України) розміщував на аукціонах цінні папери - ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Операція принесла до держбюджету 15 мільярдів 963 мільйони гривень. Цього разу Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП з різними термінами обігу - три місяці, пів року, а також 1,2, 4 і 5 років. Термін обігу ОВДП в доларах склав один рік.