Мінфін не знає, як залучити додаткове фінансування

Глава Міністерства фінансів України заявив про складнощі відомства по залученню фінансів. Гроші необхідні для того, щоб приховати дефіцит коштів в державному бюджеті.
За словами чиновника, труднощі обумовлені затримкою у співпраці з Міжнародним валютним фондом, з яким раніше Україна домовлялася про видачу додаткового грошового траншу до кінця 2020 року. Однак тоді це так і не здійснилося.
Також однією з причин є низький попит на облігації внутрішньої державної позики або ж так звані ОВДП. Крім цього, міністр публічно визнав залежність України від поведінки зовнішніх кредиторів.
Нагадаємо, що 8 грудня Мінфін (Міністерство фінансів України) розміщував на аукціонах цінні папери - ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Операція принесла до держбюджету 15 мільярдів 963 мільйони гривень. Цього разу Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП з різними термінами обігу - три місяці, пів року, а також 1,2, 4 і 5 років. Термін обігу ОВДП в доларах склав один рік.
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