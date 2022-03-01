Мінфін вивчив економічні ризики країни - висновки

14:44 06 жовтень Київ, Україна

Міністерство фінансів України закінчило масштабний проєкт з вивчення макроекономічних ризиків, які можуть впливати на економіку в 2021 році.

Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики і їхній вплив на показники державного бюджету у 2021 році", який підготував Мінфін.

Як наголошується в документі, порівняння основних ризиків, які були визначені прогнозом економічного і соціального розвитку на 2020 - 2022 роки та прогнозу на 2021 - 2023 роки, свідчить, що їхній перелік дещо змінився.

Зокрема, істотний негативний шок для економіки може бути викликаний погіршенням умов зовнішнього фінансування і зростанням безробіття. Водночас ризик різкого зростання цін на енергоносії (зокрема, на нафту), який був актуальний в попередньому прогнозі, в короткостроковій перспективі є малоймовірним.

Так, зниження обсягів транзиту природного газу з Російської Федерації по території України (з 65 млрд кубометрів в 2020 році до 40 млрд кубометрів в 2021 році відповідно до умов укладеної угоди) оцінюється в мінус 0,6 п.п. від валового внутрішнього продукту.

Згідно з урядовим прогнозом, в 2021 році номінальний ВВП України складе 4 506 млрд грн. Посилення гібридних загроз національній економіці з боку Російської Федерації призведе до втрати 0,2 п.п. Крім того, формування істотного дисбалансу на ринку праці, скорочення зайнятості оцінюється в мінус 1,1 п.п. Дефіцит зовнішнього фінансування і звуження доступу до міжнародних ринків капіталів - мінус 0,7 п.п. Отримання низького врожаю зернових культур - мінус 0,9 п.п.