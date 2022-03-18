Мінфін і ЄБРР обговорили стратегію розвитку Ощадбанку

Пресслужба Міністерства фінансів України опублікувала інформацію про зустріч керівництва Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Мінфіну. Керівництво обговорювало можливість отримання від ЄБРР довгострокового кредитування. Згодом повернення коштів повинно здійснитися через конвертацію в акції Ощадбанку.

Основними темами для обговорення були реформування державних банків України, реформа корпоративного управління, приватизація Ощадбанку, оновлення підходу до відбору незалежних членів наглядових рад державних банків.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що сьогодні була подана в Кабмін оновлена Стратегія розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки.

«Першочерговим пріоритетом Стратегії є подолання кризи. Банк буде фокусуватися на збереженні свого бізнесу і підтримці фінансової спроможності», - сказав Марченко.

Також найближчими днями очікується прийняття зареєстрованого у Верховній Раді законопроєкту, спрямованого на входження Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечить виконання однієї з важливих умов продовження співпраці з ЄБРР, відзначили в пресслужбі. Нагадаємо, в квітні Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про входження державного Ощадбанку в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі банкрутства банку держава більше не гарантує вклади.