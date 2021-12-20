Мінфін готується до продажу виключно гривневих ОВДП

14:35 19 листопад Київ, Україна

Міністерство фінансів України готується до продажу виключно гривневих ОВДП. Аукціон відбудеться 23.11.2021, повідомляють у міністерстві.



Відомо, що облігації будуть виставлені з терміном обігу у 70 днів, 385, 420, 707, 1071 та 1631 день. Цікаво, що тижнем раніше Міністерство фінансів у ході аукціонів розмістило облігації внутрішньої державної позики на 8,2 млрд гривень.



Ще тижнем раніше, тобто 9.11 на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики Мінфін зменшив розмір залучених коштів, який за підсумком становив понад 8 мільярдів гривень.



Проте відсоток ставок у більшості запропонованих випусків вдалося зберегти.