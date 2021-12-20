Мінфін готує зміни до Податкового кодексу України

Виведення української економіки з тіні стає пріоритетним завданням для уряду. Саме тому міністр фінансів розповів про те, що в Податковому кодексі плануються зміни, які допоможуть досягти цієї мети.

Він заявив, що таким чином уряд збирається прибрати деякі неточності в чинному законодавстві.

«Зараз ми готуємо комплекс змін до Податкового кодексу, які руйнують наявні прогалини в законодавстві, що дозволяють різним бізнесам ухилятися від сплати податків», - сказав він.

У цьому контексті чиновник перерахував проблеми з податком на прибуток, ПДВ та екологічний податок. Також міністр сказав, що швидше за все ці зміни буде складно провести через парламент, однак це необхідно зробити для того, щоб змінити ситуацію з ухиленням від податків.