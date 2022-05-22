Міненерго затвердило план по збільшенню запасів вугілля до зими

18:18 17 серпня Київ, Україна

Цього року Міненерго закупить в два рази більше вугілля, ніж в минулому. До початку опалювального сезону на складах ТЕС і ТЕЦ має бути не менше 3 млн тонн вугілля.



Затверджено новий помісячний графік накопичення вугілля для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, сказано в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України.



У документі прописано, що на складах ТЕС і ТЕЦ до старту опалювального сезону має бути зібрано 3,046 млн т вугілля. Повідомляється, що це в 2 рази більше показника попереднього графіка, згідно з яким склади повинні були бути заповнені 1,409 млн т вугілля.



У профільному міністерстві прийняли рішення по збільшенню планових показників накопичення вугілля через потребу забезпечити стабільне електро- і теплопостачання під час осінньо-зимового періоду. Також повинна бути забезпечена стійка робота енергосистеми під час тестових випробувань в ізольованому режимі в рамках підготовки до синхронізації української енергосистеми з європейською системою ENTSO-E.



Міненерго затвердило план щодо "істотного збільшення" запасів вугілля до зими.



"Ми повинні подбати про те, щоб протягом зими наші громадяни були забезпечені світлом і теплом. Для цього енергосистема повинна увійти в опалювальний сезон з достатніми запасами вугілля", - зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.



Станом на 17 серпня на складах ТЕС знаходиться 767 тис. тонн вугілля. За добу запаси збільшилися на 3,7 тис. тонн, свідчать дані Міністерства енергетики.