Міненерго росії призупинило публікацію даних щодо видобутку та експорту нафти

Міненерго рф на невизначений термін припинило надавати статистичні дані щодо видобутку та експорту російської нафти.
Тепер стає недоступною інформація за такими масивами даних:
- динаміка видобутку нафтової сировини помісячно з наростаючим результатом у межах видобувних підприємств,
- інформація про видобуток нафтової сировини за виробниками,
- про постачання нафтової сировини на внутрішній ринок,
- про експорт нафтової сировини до далекого зарубіжжя,
- експорт нафтової сировини в дальнє та ближнє зарубіжжя (минаючи систему "Транснафти"),
- відвантаження автомобільного бензину з НПЗ та ГПЗ росії на внутрішній ринок та експорт за місяць.
Причина відмови від публікації даних очевидна: катастрофа, що накриває нафтову галузь, слабко стикується з оптимістичними запевненнями, що санкції лише на користь.
Тепер стає недоступною інформація за такими масивами даних:
- динаміка видобутку нафтової сировини помісячно з наростаючим результатом у межах видобувних підприємств,
- інформація про видобуток нафтової сировини за виробниками,
- про постачання нафтової сировини на внутрішній ринок,
- про експорт нафтової сировини до далекого зарубіжжя,
- експорт нафтової сировини в дальнє та ближнє зарубіжжя (минаючи систему "Транснафти"),
- відвантаження автомобільного бензину з НПЗ та ГПЗ росії на внутрішній ринок та експорт за місяць.
Причина відмови від публікації даних очевидна: катастрофа, що накриває нафтову галузь, слабко стикується з оптимістичними запевненнями, що санкції лише на користь.
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