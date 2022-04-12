Міненерго росії призупинило публікацію даних щодо видобутку та експорту нафти

14:27 12 квітня Київ, Україна

Міненерго рф на невизначений термін припинило надавати статистичні дані щодо видобутку та експорту російської нафти.



Тепер стає недоступною інформація за такими масивами даних:



- динаміка видобутку нафтової сировини помісячно з наростаючим результатом у межах видобувних підприємств,



- інформація про видобуток нафтової сировини за виробниками,



- про постачання нафтової сировини на внутрішній ринок,



- про експорт нафтової сировини до далекого зарубіжжя,



- експорт нафтової сировини в дальнє та ближнє зарубіжжя (минаючи систему "Транснафти"),



- відвантаження автомобільного бензину з НПЗ та ГПЗ росії на внутрішній ринок та експорт за місяць.



Причина відмови від публікації даних очевидна: катастрофа, що накриває нафтову галузь, слабко стикується з оптимістичними запевненнями, що санкції лише на користь.