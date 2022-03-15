Міненерго просить грошей для шахтарів у Мінфіну

Міністерство енергетики звернеться до Міністерства фінансів з проханням прискорити процес виділення частини коштів в обсязі 100 млн грн для вирішення нагальних проблем з виплати заробітної плати працівникам держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК).
Таке рішення прийнято за результатами наради в Міністерстві енергетики з питань виведення «СхідГЗК» з кризи за участю його керівництва, а також керівництва НАЕК «Енергоатом» і представників галузевих профспілок.
У Міненерго нагадали, що в травні цього року воно запропонувало Мінфіну та Кабінету Міністрів забезпечити часткове покриття витрат з виробництва уранового концентрату в обсязі 600 млн грн коштами держбюджету.
«СхідГЗК» у 2020 році знизив чистий збиток на 19,1% (на 130,068 млн грн) у порівнянні з 2019 роком - до 550,199 млн грн.
Раніше повідомлялося, що «Енергоатом» недоотримав свої гроші. «Енергоатом» звинуватив «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в невиконанні контракту. Кажуть, що з початку року за передоплату в 245 млн гривень ГЗК поставив продукції лише на половину суми. Йдеться про 1000 тонн уранового оксидного концентрату. При цьому, місячний фонд зарплати комбінату становить близько 110 млн гривень.
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