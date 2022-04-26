Міненерго представить нові тарифи на електроенергію, які повинні запрацювати з 1 серпня

16:30 26 липня Київ, Україна

Міненерго опрацьовує варіанти зміни тарифів на електроенергію, і вже найближчим часом представить нову модель публічних спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСЗ).

Про це повідомили у відомстві в понеділок, 26 липня.

"Щодо моделі спеціальних зобов’язань на ринку електричної енергії та відповідно до тарифів на електричну енергію повідомляємо, що в цей час питання опрацьовується спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і учасниками ринку", - говориться в повідомленні.

При цьому пресслужба відомства не уточнила, які саме варіанти тарифних змін будуть запропоновані.



Варто нагадати, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСЗ передбачає зниження тарифів для уразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. І підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цієї норми, тобто для більшості.



Остаточні нові розцінки Міненерго має озвучити до кінця липня, але, імовірно, споживачів поділять на категорії: які споживають від 100 до 300 кВт-год, від 300 до 500 кВт-год і понад 500 кВт-год на місяць. При цьому найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год.



Нинішній чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.