Міненерго підтвердив погашення поточного боргу перед шахтарями

За повідомленням прес-служби Міненерго, вся поточна заборгованість по зарплаті шахтарям, повністю погашена за рахунок бюджетних коштів. Частина, що залишилася заборгованості може бути погашена за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугілля.

Нагадаємо, гірники почали безстрокову акцію протесту під Офісом президента 30 червня. Крім погашення боргів по зарплатах вони також вимагають заборонити імпорт газового вугілля і розрахуватися з боргами за поставлену продукцію.

На погашення заборгованості перед шахтарями в цьому році в Державному бюджеті буде додатково передбачено не менше мільярда гривень. Про це, в п'ятницю, 10 липня, в ефірі програми Свобода слова з Савіком Шустером на каналі Україна, заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, накопичена заборгованість була допущена попередньою владою і формувалася більше десяти років.