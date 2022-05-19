Міненерго направило 653 млн грн на зарплати шахтарям держшахт

Як і раніше, гострою залишається проблема своєчасних виплат зарплат шахтарям. Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, сума в розмірі 653 млн грн була перерахована через Міністерство фінансів для погашення виплат по заробітній платі шахтарям українських державних шахт.

"Згідно із запитом, спрямованим Міністерством енергетики, кошти в розмірі 653 029,0 тис. грн повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня", - сказано в повідомленні. "Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв'язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Всі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової і системної роботи в цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі", - сказав глава Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, Міненерго отримало всі узгодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради, і вже в понеділок, як і планувалося, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати.