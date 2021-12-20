Міненергетики: Співпраця України та Литви в енергосекторі – важливий внесок у європейську безпеку

18:55 17 грудень Київ, Україна

Під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса у Києві пройшло друге засідання українсько-литовської Робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики.



«Співпраця України та Литви в енергетичному секторі – це важливий внесок у безпеку наших країн та в європейську безпеку загалом», - наголосив Герман Галущенко.