Міненергетики: Співпраця України та Литви в енергосекторі – важливий внесок у європейську безпеку

Під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвіса у Києві пройшло друге засідання українсько-литовської Робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики.
«Співпраця України та Литви в енергетичному секторі – це важливий внесок у безпеку наших країн та в європейську безпеку загалом», - наголосив Герман Галущенко.
Україна та Литва докладають максимум зусиль для синхронізації з європейською об'єднаною енергетичною системою ENTSO-E, та продуктивної співпраці двох країн у цьому напрямку – запорука успішної інтеграції енергетичних ринків, додав міністр енергетики України.
Дайнюс Крейвіс у свою чергу підтвердив необхідність для двох країн докласти зусиль для забезпечення диверсифікованого постачання енергії з надійних джерел та якнайшвидшої синхронізації електричних систем обох країн із континентальною Європою, щоб працювати у спільній надійній та прозорій системі.
За його словами, оскільки обидві країни стикаються з однаковими проблемами у забезпеченні енергетичної безпеки, дуже важлива координація дій Литви та України та взаємний обмін інформацією.
Сторони також акцентували особливу увагу на необхідності системної співпраці України, Литви та країн ЄС для протидії загальним загрозам, зокрема, проєкту «Північний потік-2».
Герман Галущенко наголосив, що одним із механізмів протидії монополії Росії на газовому ринку може стати розроблена Україною концепція Регіонального енергетичного партнерства (RESP).
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