Мінекономіки: Україна не постраждає від втрати імпорту білоруського бензину

Як запевняє Мінекономіки, погіршення відносин між Україною Білоруссю не загрожує нашій країні ніяким паливним колапсом. За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, навіть в разі припинення імпорту з Білорусі паливно-мастильних матеріалів, що включають бензин, Україна не постраждає. Офіційний Київ у змозі за два тижні компенсувати цей імпорт.
За словами чиновника, припинення поставок Мінськом - це гіпотетична загроза, оскільки в останні дні виробники і постачальники білоруського бензину переконували, що співпраця триває.
Нарешті, заступник міністра пояснив, що великий обсяг імпорту з Білорусі пов'язаний тільки з фізичною близькістю Мозирського заводу до України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білоруська нафтова компанія скоротить поставки бензину марки А-95 в Україні в червні з 55 тисяч тонн до десяти тисяч.
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