Мінекономіки будувало діалог з представниками аграрного комплексу

07:19 05 серпень Київ, Україна

Днями заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький провів онлайн зустріч з представниками аграрно-промислового комплексу. Вирішувалися актуальні питання з представниками Мінекономіки, аграрні та бізнес асоціації.

Важливою темою зустрічі було обговорення підписання додатка меморандуму про взаєморозуміння на 2020/21 маркетинговий рік. Додаток має на меті забезпечити прогнозованість експорту, стабільність ринку зерна всередині країни, а також запобігти підвищенню цін на борошно.

«Щорічне підписання меморандуму сприяє посиленню координації між міністерством і учасниками зернового ринку. Наступного тижня ми фіналізують нашу кінцеву пропозицію до обговорення і під час зустрічі домовимося про підписання відповідного додатку з уточненням прогнозів врожаю цього року та ув'язки обсягів можливого експорту », - розповів Тарас Висоцький.

Крім цього, учасники наради обговорили такі питання, як затвердження нормативних актів щодо виконання програми підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, а також створення державної програми кредитування аграріїв під покупку елеваторного обладнання.

«Щодо останнього було відзначено, що вже працюють дві державні програми у вигляді компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки і обладнання українського виробництва, і пільгові кредити до 5%», - додав заступник міністра.