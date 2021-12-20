Мінекономіки спрогнозувало ВВП на 2021 рік

14:40 29 липень Київ, Україна

Мінекономіки оновило свій макропрогноз на 2021-2023 роки. Після затвердження урядом він стане основою для розробки держбюджету на 2021 рік.

Зростання ВВП в 2021 році запланований на 4,6% при інфляції 7,3%, у 2022 році - 4,3% і 6,2% відповідно. Таким чином інфляція вийде за межі цільового діапазону 5% +/- 1 п.п., на який націлений Нацбанк.

Курс гривні прогнозується в 2021 році в середньому за рік - 29,1 грн / $, на кінець року - 28,8 грн / $ (в попередньому прогнозі було 29,7 грн і 29,3 грн відповідно). Тим самим Мінекономіки трохи поліпшило свої курсові очікування, але на більш сильне зміцнення гривні не погодилося. Проти такого зміцнення виступив і НБУ.

За розрахунками Мінекономіки, зміцнення гривні в 2021 році з прогнозних 29,1 грн / $ 1 до 28-27 грн / $ 1 обійшлося б економіці в 0,2-0,5 п.п. зростання ВВП.

Нагадаємо, Кабінет міністрів не обговорює з Національним банком питання зростання курсу до 30 грн і стимулювання інфляції. Курс повинен встановлюватися ринком. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.