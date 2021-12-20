Мінекономіки знизило граничні ціни бензину та дизельного палива

09:06 24 листопад Київ, Україна

Міністерство економіки повідомило про встановлення нової граничної вартості бензину та дизельного палива. Відштовхуючись від граничної ціни, автозаправні станції країни матимуть змогу встановлювати свої націнки, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з рішенням Мінекономіки, середня ціна одного літра дизельного палива ULSD 10 ppm складає 23 гривні 83 копійки, а автомобільних бензинів GASOLINE 10 ppm 27 гривень 15 копійок. З урахуванням граничної торгової націнки максимальна вартість бензину становить 32 гривні 15 копійок за літр, дизпалива - 30 гривень 83 копійки.

Якщо порівнювати ціну з поточним місяцем, то середня вартість бензину знизилася на 1 гривню 3 копійки, дизпалива - на 72 копійки.

Як відомо, на час дії карантину в країні 14 травня уряд встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої вартості дизпалива не більше ніж 7 гривень за літр, бензину не більше ніж 5 гривень.

Мінекономіки визначає середню ціну дизпалива та бензину на підставі розрахунків «Нафтогазу України» (дані Platts CIF NWE за попередню декаду, суми митних платежів (акцизний податок та ПДВ), офіційний курс валют від Нацбанку, витрати $27/тонна на логістичне та інше забезпечення згідно з зовнішньоекономічними договорами).