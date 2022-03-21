Мінекономіки опублікувало прогноз розвитку економіки України

Міністерство економіки опублікувало прогноз подорожчання тарифів на тепло для українців. Згідно зі звітом, в Україні подорожчання відбудеться протягом поточного року. Це безпосередньо пов'язано з розвитком України в економічному і соціальному плані на наступні чотири роки.

Так, прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки передбачає, що тарифи для населення на гарячу воду і опалення в 2021 році зростуть на 33%, у 2022 році - на 6%, в 2023 році - на 5%, в 2024 році - на 5%.

Також очікується, що тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть в 2021 році на 20%, в 2022 році - на 11%, в 2023 році - на 5%, в 2024 році - на 5%.

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає у 2021 році на 10%, у 2022 році - на 10%, в 2023 році - на 5%, в 2024 році - на 5%.