Мінекономіки оголосило про можливий стрибок зарплат в 2021-2023гг.

14:01 29 липень Київ, Україна

Міністерство економіки України прогнозує зміни в розмірі середньої зарплати в 2021-2023гг. Планується, що зростання буде відбуватися різко, і зарплата буде збільшуватися щорічно на 2 000 грн.

У 2021 році зарплата зросте відразу на 12%, а в наступні два роки - на 5-6%. Такий прогноз економічного і соціального розвитку наводить Міністерство розвитку економіки і торгівлі.

Як буде рости зарплата в 2021 - 2023 роках:

2021 - 13000 632 гривні (зростання на 12,1%);

2022 - 15000 414 гривень (зростання на 6%);

2023 - 17000 169 гривень (зростання на 5,1%).

На 2021 Мінекономіки прогнозує середній курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар. Тому українці в середньому заробляти майже 470 доларів на місяць.

Для порівняння в першій половині 2020 середня зарплата становила всього 10 000 928 гривень. Втім, у другій половині року середня зарплата традиційно значно вище. Тому до кінця року цей показник може істотно зрости.