Мінекономіки призначили тимчасового главу

Народний депутат від партії «Євросолідарність» висвітлив рішення уряду про питання призначення міністра економіки країни. Оскільки Петрашко склав свої повноваження, Кабмін був змушений призначити нового виконавця обов'язків глави відомства. Тимчасово ці зобов'язання поклали на Ірину Новікову.

Ірина Новікова з 22 липня 2020 обіймала посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. У сфері її компетенції - інвестиційна, інноваційна політика, технічне регулювання, формування та реалізація державної політики у сфері розвитку підприємництва, державного ринкового нагляду; формування та реалізація державної цінової політики тощо.

У Мінекономіки працює на різних посадах з 2011 року. До того кілька років була заступником прокурора Турківського району Львівської області. Нагадаємо, парламент задовольнив відставку міністрів економіки і інфраструктури.