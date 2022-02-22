Мінекономіки направило 1,4 млрд грн на виплати «карантинних» 8000

За інформацією, що надійшла від пресслужби Міністерства економіки України, на виплату фінансової компенсації приватним підприємцям було виділено 1,4 млрд гривень «карантинних».
Так, ці 1,4 млрд грн стали державною допомогою для 175 тисяч найманих працівників і підприємців, які були змушені призупинити свою роботу через посилення карантину в «червоних» зонах.
Там також відзначили, що програмою державної підтримки підприємців і найманих працівників можна буде скористатися протягом усього 2021 року. Це стосується всіх підприємців та їхніх працівників, які проживають і працюють в тих регіонах України, які потрапляли в «червоні» зони.
Також в Мінекономіки сподіваються, що вже в наступному 2022 році зможуть знову повернутися до програми державної допомоги аграріям. Йдеться про повернення їм 1% аграрного ВВП, а це близько 8,5 млрд грн на рік.
З такою заявою виступив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля».
За його словами, перш за все на державну підтримку можуть розраховувати ослаблені сектори аграрної сфери, які в майбутньому мають шанс стати успішними.
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