Мінекономіки на 23 копійки знизило середню ціну на бензин

В Україні знизилася середня вартість бензину на 23 копійки - до 26,64 гривні за літр і дизпалива на 35 копійок - до 22,25 гривні за літр.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
З урахуванням граничної торговельної націнки, протягом червня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизпалива - 29,25 грн за літр.
Держрегулювання цін
14 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.
Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.
З урахуванням граничної торговельної націнки, протягом червня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизпалива - 29,25 грн за літр.
Держрегулювання цін
14 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.
Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.
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