Мінекономіки на 23 копійки знизило середню ціну на бензин

13:09 23 липня Київ, Україна

В Україні знизилася середня вартість бензину на 23 копійки - до 26,64 гривні за літр і дизпалива на 35 копійок - до 22,25 гривні за літр.
 
Про це повідомляється на сайті міністерства.

З урахуванням граничної торговельної націнки, протягом червня вартість бензину не повинна перевищувати 31,64 грн за літр, дизпалива - 29,25 грн за літр.

Держрегулювання цін
14 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.