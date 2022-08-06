Минэкоэнерго станет двумя самостоятельными министерствами

16:07 17 травня Київ, Україна

Практика объединения министерств не всегда работает, так случилось и с Министерством энергетики и защиты окружающей среды. Комитетом Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования было решено разделить Минэкоэнерго на два министерства

Об этом сообщил глава комитета Олег Бондаренко в Facebook.