Мільйони тонн українського врожаю під загрозою через знищення Каховської ГЕС

Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення рашистами Каховської ГЕС.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
На постраждалих угіддях вирощувалося два основні блоки продукції: овочеві та баштанні культури та зернові та олійні – соя, кукурудза, соняшник, пшениця.
Він додав, що зараз важко оцінити збитки лівобережжя Херсонської області, але відомо, що там зберігалося кілька сотень тисяч тонн зернових.. На правобережжі втрачено понад 100 тисяч тонн урожаю.
Висоцький констатував, що найбільшою загрозою міжнародній продовольчій безпеці є неможливість без зрошення вирощувати кілька мільйонів тонн зернових та олійних культур.
Як повідомлялося раніше в Міністерстві аграрної політики та продовольства, через підрив рашистами Каховської ГЕС рибна галузь зазнає збитків у 10,5 мільярда гривень.
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