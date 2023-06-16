Мільйони тонн українського врожаю під загрозою через знищення Каховської ГЕС

16:50 08 червня Київ, Україна

Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення рашистами Каховської ГЕС.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Землі, які затоплені, потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів», – заявив він.

На постраждалих угіддях вирощувалося два основні блоки продукції: овочеві та баштанні культури та зернові та олійні – соя, кукурудза, соняшник, пшениця.

"Без джерела водопостачання неможливо говорити про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю", - зазначив Висоцький.

Він додав, що зараз важко оцінити збитки лівобережжя Херсонської області, але відомо, що там зберігалося кілька сотень тисяч тонн зернових.. На правобережжі втрачено понад 100 тисяч тонн урожаю.



Висоцький констатував, що найбільшою загрозою міжнародній продовольчій безпеці є неможливість без зрошення вирощувати кілька мільйонів тонн зернових та олійних культур.