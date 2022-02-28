Мільярди збитків від надзвичайних ситуацій - Мінфін

15:03 06 жовтень Київ, Україна

Стихійні лиха в Україні завдають великої шкоди державній скарбниці. Дані Міністерства фінансів свідчать про те, що цифри обчислюються мільярдами.

За останні 10 років в нашій країні щорічно фіксують в середньому 170-190 надзвичайних ситуацій. Збитки від стихійних лих складають орієнтовно 580 000 000 гривень в рік. У Мінфіні відзначили, що найменшу суму збитків зафіксували в 2011 році - майже 103 мільйони гривень. Найбільша шкода була торік - 1625,8 млн гривень.

Близько 700 000 000 гривень щорічно виділяють на ліквідацію і запобігання НС з резервного фонду. Істотно збільшує суму збитків під час стихійних лих зміна клімату, пожежі виникають ще частіше.

Розрахований прогноз основної тенденції показує, що у 2020 році можливе виникнення 130 - 145 НС, у 2021 році - 117 - 144 НС. Песимістичний прогноз вказує, що можлива кількість НС може досягти 191 у 2020 році, і така ж кількість у 2021 році, говориться в документі.