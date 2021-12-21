Мільярдером за версією Bloomberg став глава Apple Тім Кук

За версією Bloomberg Billionaires Index, глава Apple Тім Кук став мільярдером. Його стан переступило за $ 1 млрд. Це сталося після того, як на минулому тижні курс акцій компанії піднявся на 5%. Таким чином, ціна компанії Apple на ринку склала майже $ 2 трлн.

Ще в 2015 році Кук сказав, що планує віддати основну частину своїх статків і вже пожертвував акції Apple вартістю $ 1 млн. Його стан може бути нижче, якщо він робив інші пожертвування, інформація про яких невідома.

Ринкова вартість Apple і стан Кука відображають зростання акцій зі списку FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пише Bloomberg.

Основну частину своїх статків Кук отримав в результаті винагород у вигляді акцій, які він отримує з 1998 року, коли став працювати в Apple.

У поточному місяці він повинен отримати виплати від акцій в дев'ятий раз в разі, якщо вони не продемонструють різке падіння. В результаті, стан глави Apple збільшиться ще на $ 100 млн.

На поточний момент Куку належить 847 тис. 969 акцій, або близько 0,02% паперів Apple, вартістю близько $ 375 млн. Надходження від попередніх продажів акцій, дивідендів та інших компенсацій збільшили його стан ще на $ 650 млн, згідно з підрахунками Bloomberg.

В ході торгів вчора, у вівторок, акції Apple подешевшали на 0,9%. Капіталізація компанії з початку року збільшилася на 52,2% і становить $ 1,93 трлн.