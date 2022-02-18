Мікробізнес найбільше зазнав збитків через карантин

16:33 28 вересень Київ, Україна

Навесні 2020 року внаслідок жорсткого карантину через пандемію коронавірусу, більше всіх зазнали збитків підприємства мікробізнесу. Про це свідчать опубліковані результати опитування, організованого компанією Info Sapiens.

Згідно з його результатами, більше ніж 70% керівників і власників мікробізнесу відповіли, що карантинні заходи дуже сильно обмежили їхню діяльність. Ще 25% повідомили, що були частково обмежені у своїй діяльності.

Серед підприємств малого бізнесу обмеження, що діяли, оцінили як дуже сильні 56%, як часткові - 35%. Серед підприємств середнього бізнесу - 53% і 28% відповідно.

Не відчули обмежень 5% підприємств мікробізнесу та малого бізнесу і 9% серед середнього бізнесу.

Найбільший вплив відчули підприємства сфери публічних послуг, де 90% заявили, що карантинні заходи дуже сильно обмежили їхню діяльність.

Найменше обмеження торкнулися підприємства сільського господарства, інформаційних технологій і будівництва. Тут дуже сильне обмеження відчули 42%, 48% і 54% підприємців відповідно.

Кількість власників підприємств, які оцінюють розвиток свого бізнесу як стабільний, скоротилася з 66% станом на кінець березня до 32% на середину вересня.

Частка підприємств на етапі спаду та закриття зросла з 7% до 59%. Серед представників мікробізнесу 60% оцінюють поточний стан як спад, у середнього бізнесу частка таких оцінок 42%. Частка підприємств, власники яких оцінюють свій стан як зростання, скоротилася з 25% до 5%.

Заходи адаптивного карантину оцінили як дуже сильні 22% власників мікропідприємств, серед малих підприємств - 17% і 10% у середніх підприємств. Більшість опитаних оцінили вплив нинішніх обмежень як часткові.

В рамках опитування проведено 1008 інтерв'ю з власниками мікро-, малих і середніх підприємств, серед яких 506 фізичних осіб та 502 зареєстровані як юридичні особи.