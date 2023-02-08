Міжнародні резерви України зросли на 5% - Нацбанк

"Збереження обсягів валютних інтервенцій НБУ на рівні, близькому до попереднього місяця, з боку попиту зумовлене впливом значних бюджетних видатків наприкінці 2022 року, а з боку пропозиції – поєднанням сезонного чинника (зниження експортних надходжень на початку року) та наслідків повномасштабної війни на економічну діяльність експортерів", – йдеться у повідомленні.