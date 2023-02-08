Міжнародні резерви України зросли на 5% - Нацбанк

За підсумками минулого місяця міжнародні резерви України зросли на 5% і досягли 29 921,8 млн доларів США станом на 1 лютого 2023 року. Про це повідомив Нацбанк.
Вказано, що резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які компенсували чистий продаж валюти регулятором для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.
Загалом у січні динаміку міжнародних резервів визначала низка факторів. По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення держборгу. На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4 327,7 млн доларів. З них: 3 256,1 млн – від Євросоюзу; 1 000,0 млн - від США (через трастовий фонд Світового банку); 71,6 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн – за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн – валютних ОВДП, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.
По-друге, Нацбанк проводив операції на валютному ринку України. У січні НБУ продав 3 089,6 млн дол. США та викупив у резерви – 28,5 млн. Таким чином, чистий продаж валюти минулого місяця знизився, порівняно з груднем, приблизно на $100 млн – до $3 061,1 млн.
Вказано, що резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які компенсували чистий продаж валюти регулятором для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.
Загалом у січні динаміку міжнародних резервів визначала низка факторів. По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення держборгу. На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4 327,7 млн доларів. З них: 3 256,1 млн – від Євросоюзу; 1 000,0 млн - від США (через трастовий фонд Світового банку); 71,6 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Кабмін виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн – за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн – валютних ОВДП, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.
По-друге, Нацбанк проводив операції на валютному ринку України. У січні НБУ продав 3 089,6 млн дол. США та викупив у резерви – 28,5 млн. Таким чином, чистий продаж валюти минулого місяця знизився, порівняно з груднем, приблизно на $100 млн – до $3 061,1 млн.
По-третє, у січні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на $225,7 млн.
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