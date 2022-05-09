Міжнародні резерви України в липні виросли на 2,1%

Завдяки низці факторів, зокрема, дорозміщенню єврооблігацій і покупці регулятором валюти на міжбанку, міжнародні резерви України зросли на 2,1% і на 1 серпня становлять 28,951 млрд дол.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
В цілому динаміку резервів протягом липня визначали операції з управління державним боргом. За даними НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн дол. Зокрема, 525,8 млн дол. - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн дол. - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).
У той самий час на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 416,9 млн дол.
Крім цього, на динаміку резервів впливали операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.
В цілому динаміку резервів протягом липня визначали операції з управління державним боргом. За даними НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн дол. Зокрема, 525,8 млн дол. - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн дол. - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).
У той самий час на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 416,9 млн дол.
Крім цього, на динаміку резервів впливали операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.
Також в липні динаміку міжнародних резервів визначала переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют.
Минулого місяця їхня вартість зросла на 156,5 млн дол.
Міжнародні резерви України в червні виросли на 2% і на 1 липня 2021 року склали 28,358 млрд дол. в еквіваленті.
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