Міжнародні резерви України в липні виросли на 2,1%

17:14 05 серпня Київ, Україна

Завдяки низці факторів, зокрема, дорозміщенню єврооблігацій і покупці регулятором валюти на міжбанку, міжнародні резерви України зросли на 2,1% і на 1 серпня становлять 28,951 млрд дол.





В цілому динаміку резервів протягом липня визначали операції з управління державним боргом. За даними НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн дол. Зокрема, 525,8 млн дол. - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн дол. - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).



У той самий час на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 416,9 млн дол.



Крім цього, на динаміку резервів впливали операції Про це повідомила пресслужба Національного банку України.В цілому динаміку резервів протягом липня визначали операції з управління державним боргом. За даними НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн дол. Зокрема, 525,8 млн дол. - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн дол. - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).У той самий час на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 416,9 млн дол.Крім цього, на динаміку резервів впливали операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.

"Перші тижні липня міжбанківський валютний ринок в основному перебував у збалансованому стані. В той самий час в окремі дні (переважно в другій половині місяця) пропозиція на ринку переважала над попитом, зокрема, через активізацію продажу валюти окремими приватними і державними компаніями. Це дозволило Національному банку поповнити резерви на 188 млн дол. США. Операції з продажу валюти регулятор не проводив", - йдеться в повідомленні.

Також в липні динаміку міжнародних резервів визначала переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості і курсів валют.



Минулого місяця їхня вартість зросла на 156,5 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку", - повідомили в НБУ.

Міжнародні резерви України в червні виросли на 2% і на 1 липня 2021 року склали 28,358 млрд дол. в еквіваленті.