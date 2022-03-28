Міжнародні кредитори можуть відкликати гроші з України

Міністр фінансів Сергій Марченко зробив заяву про рішення Конституційного Суду. На його думку, скасування антикорупційної реформи несе серйозні ризики для України.

Так, глава Мінфіну вважає, що на тлі цього рішення КСУ, міжнародні кредитори можуть зажадати від України достроково повернути кошти, отримані за чинними кредитними програмами. Крім того, це рішення негативно впливає і на переговори про майбутню співпрацю.

"Це рішення абсолютно негативно впливає на наші переговори з МВФ, з Європейським Союзом, зі Світовим банком. І ризик не тільки в тому, що ми можемо не отримати кошти за цими програмами. Є ризик того, що нас можуть поставити перед необхідністю достроково повернути раніше взяті позики", - сказав міністр фінансів України.

У зверненні Міністерства фінансів, яке було опубліковано на сторінках «Урядового порталу», йдеться про те, що проєкт держбюджету країни на 2021 цілком збалансований, а також його цілком можна виконати. Зокрема, в Міністерстві вже назвали цей бюджет дорожньою картою, що містить всі необхідні позначки для того, щоб 2021-й Україна прожила саме так, як запланувала.

Раніше повідомлялося, що 50 нардепів назвали президентські укази про призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, неконституційними. З такою заявою депутати звернулися до Конституційного Суду України.