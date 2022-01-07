Між АСУ та Китайської торговельною асоціацією підписано меморандум про співпрацю, який допоможе Україні розширити ринки збуту

Громадський союз «Аграрний союз України» і Китайська торгова асоціація підписали меморандум про співпрацю. Від імені українських аграріїв підпис поставив голова ГС «АСУ» Геннадій Новіков, а від китайської сторони - виконавчий директор торгової асоціації Руслан Осипенко.
Про це повідомляє прес служба АСУ.
Відзначається, що співпраця в рамках меморандуму буде сприяти розвитку міжнародного співробітництва в аграрній сфері, торгово-економічних зв'язків між українськими та китайськими партнерами, а також інноваційно-інвестиційному співробітництву.
Зокрема, сторони зобов'язуються взаємодіяти при вирішенні питань, що стосуються реалізації експортного потенціалу шляхом надання сприяння в торговельно-економічній діяльності підприємств України та Китайської Народної Республіки. Також буде проведена робота по залученню іноземних інвестицій, технологій і передового досвіду, має сприяти створенню сучасної інноваційної інфраструктури.
Крім цього, Аграрний союз України і Китайська торгова асоціація працювати над створенням і реалізацією проектів в рамках державно-приватного партнерства. У той же час в Україні і КНР планується організувати ряд виставок, форумів і конференцій за участю представників обох країн.
«Що важливо, ми плануємо сприяти налагодженню прямих контактів між українськими та китайськими підприємцями, які працюють в аграрному секторі. Завдяки цьому нам вдасться розширити ринки збуту, залучити нові технології і додаткові інвестиції в українську економіку », - зазначив після підписання меморандуму Геннадій Новіков.
Про це повідомляє прес служба АСУ.
Відзначається, що співпраця в рамках меморандуму буде сприяти розвитку міжнародного співробітництва в аграрній сфері, торгово-економічних зв'язків між українськими та китайськими партнерами, а також інноваційно-інвестиційному співробітництву.
Зокрема, сторони зобов'язуються взаємодіяти при вирішенні питань, що стосуються реалізації експортного потенціалу шляхом надання сприяння в торговельно-економічній діяльності підприємств України та Китайської Народної Республіки. Також буде проведена робота по залученню іноземних інвестицій, технологій і передового досвіду, має сприяти створенню сучасної інноваційної інфраструктури.
Крім цього, Аграрний союз України і Китайська торгова асоціація працювати над створенням і реалізацією проектів в рамках державно-приватного партнерства. У той же час в Україні і КНР планується організувати ряд виставок, форумів і конференцій за участю представників обох країн.
«Що важливо, ми плануємо сприяти налагодженню прямих контактів між українськими та китайськими підприємцями, які працюють в аграрному секторі. Завдяки цьому нам вдасться розширити ринки збуту, залучити нові технології і додаткові інвестиції в українську економіку », - зазначив після підписання меморандуму Геннадій Новіков.
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