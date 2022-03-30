Міжбанк: курс валют на вечір 1 липня

18:13 01 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти продовжили зростання, євро додав 16 копійок на покупці і 17 копійок на продажу, долар виріс на 8 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2700-27,2900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3285-32,3495 грн/євро, торги по рублю - 0,3730-0,3734 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15-27,38 гривні. Євро купують по 32,15 гривні, продають по 32,50 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,16-27,35 гривні, євро - 32,25-32,50 гривні.