Метробудівці Києва вимагають у "Акордбанку" повернути борги

10:05 28 квітень Київ, Україна

Як стало відомо, на завтра в Києві запланований пікет протесту біля офісу "Акордбанку". Причиною таких заходів з боку працівників "Київметробуду" стало блокування банком коштів на будівництво двох станцій метро в напрямку київського житлового масиву Виноградар. Хоча будівництво триває за планом, гроші на оплату робіт не виділяються.

Акція протесту запланована на 29 квітня біля головного офісу на вулиці Стеценка, 6, повідомляє агентство ASPI news.

Попередній пікет співробітники АТ "Київметробуд" провели 15 квітня під "Укргазбанком", і після цього юристи фінансової установи погодилися на переговори з колективом, який кілька місяців не отримував зарплату. Заборгованість накопичилася через 6 млн грн, заблокованих на рахунках банку, незважаючи на рішення суду, відзначають журналісти. Зараз питання близьке до розв'язки, пише агентство.

За інформацією ASPI news, в процесі вирішення конфлікту з "Укргазбанком" з'ясувалося, що ще одна сума АТ "Київметробуд" з жовтня 2020 року заблокована за приписом управління СБУ в Київській області на рахунках "Акордбанку". Ці гроші були перераховані компанії "Київметротехнологія" як аванс за наукові розробки для будівництва метро на Виноградар. Агентство пише, що суд скасував арешт, але "Акордбанк" гроші не повернув, тому зараз співробітники підприємства збираються вийти на пікет.

"Метробудівці налаштовані рішуче і готові до радикалізації дій в разі, якщо керівництво банку не захоче почути їхні законні вимоги", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, будівництво двох станцій метро в напрямку київського житлового масиву Виноградар триває за планом, заявляв генеральний директор акціонерного товариства "Київметробуд" Андрій Пронін.

Роботи з прокладання метро почалися у вересні 2020 року. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що здача станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" запланована на грудень 2021 року.