Метрополітен Києва попросив фіндопомоги у мера

КП "Київський метрополітен" оформив заяву, спрямовану меру Києва. Київська міська рада і Віталій Клички отримали прохання про фінансову допомогу для вирішення проблем підприємства і виплати зарплат. На потреби метрополітену необхідно виділити 1,51 млрд гривень.
Необхідність підвищення тарифу в КП аргументують зростанням комунальних тарифів, цін на запчастини і зростанням мінімальної зарплати в 1,75 раза. У КП заявили, що через те, що в коронакризу річний пасажиропотік впав удвічі (до 279,5 млн пасажирів), 3000 з 8000 співробітників перевели на чотириденний робочий графік.
Також в метрополітені заявили, що на підприємстві існує гострий дефіцит кадрів. Причиною називають середню зарплату в 15 503 грн, яка нижча за середню по Києву (17 086 грн).
У разі несвоєчасної реакції влади на ситуацію в Києві може статися "транспортний колапс", заявили в КП. Зокрема, можуть скорочувати випуск рухомого складу на маршрути і скорочувати режим його роботи.
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