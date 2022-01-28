Метрополітен Києва попросив фіндопомоги у мера

КП "Київський метрополітен" оформив заяву, спрямовану меру Києва. Київська міська рада і Віталій Клички отримали прохання про фінансову допомогу для вирішення проблем підприємства і виплати зарплат. На потреби метрополітену необхідно виділити 1,51 млрд гривень.

"Ми бачимо два шляхи вирішення ситуації: підтримка метрополітену грошима міського бюджету, на що мінімально потрібно 1,51 млрд грн. Або перегляд тарифу на перевезення. Обґрунтований тариф (на перевезення одного пасажира, - ред.) на 2021 рік - 21,05 грн. Наявні тарифи 8 грн вичерпали себе і створюють колосальні борги", - йдеться в офіційній заяві КП.

Необхідність підвищення тарифу в КП аргументують зростанням комунальних тарифів, цін на запчастини і зростанням мінімальної зарплати в 1,75 раза. У КП заявили, що через те, що в коронакризу річний пасажиропотік впав удвічі (до 279,5 млн пасажирів), 3000 з 8000 співробітників перевели на чотириденний робочий графік.

Також в метрополітені заявили, що на підприємстві існує гострий дефіцит кадрів. Причиною називають середню зарплату в 15 503 грн, яка нижча за середню по Києву (17 086 грн).

У разі несвоєчасної реакції влади на ситуацію в Києві може статися "транспортний колапс", заявили в КП. Зокрема, можуть скорочувати випуск рухомого складу на маршрути і скорочувати режим його роботи.